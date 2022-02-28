В Горловке после обстрела горит газопровод

На место происшествия выехали 2 пожарных отделения и представитель газовой службы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Никитовском районе на улице Полевая в Горловке начался пожар. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- Причиной послужило попадание взрывоопасного предмета, в результате чего произошла разгерметизация газопровода диаметром 100 мм с последующим горением. На место незамедлительно выехали 2 пожарных отделения, а также представитель газовой службы, - проинформировали там.

Сообщается, что загоревшийся газопровод находится в непосредственной близости к частному жилому дому, однако в данный момент угрозы дальнейшего распространения огня нет.

По предварительной информации министерства, погибших и пострадавших вследствие инцидента нет.

Напомним, с самого утра Горловка находится под мощным обстрелом украинской артиллерии. По данным представительства ДНР в СЦКК, к этому времени по городу и его окрестностям были выпущены почти 100 боеприпасов.

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Об этом сообщает СЦКК (подробнее)