«Почти 550 снарядов ВСУ за сутки»: В ДНР три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения

В ДНР три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики почти 550 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем оказались поселки шахты «Трудовская», Александровка, Старомиахйловка, Луганское, Еленовка, Минеральное, Васильевка и Верхнеторецкое (донецкое направление), поселки шахт 6/7, Изотова и Гагарина, Железная Балка, Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка, Пантелеймоновка и Озеряновка (горловское направление), а также Докучаевск (мариупольское направление), - говорится в сводке.

Противник применял артиллерию калибрами 152- и 122 миллиметра, минометы калибрами 120- и 82 миллиметра, гранатометы.

По данным СЦКК, погибли три мирных жителя, еще шесть - ранены. Повреждены пятьдесят домов и объектов инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Операция по освобождению территории ДНР и ЛНР: Под контроль Республик уже перешло 24 населенных пункта

Военнослужащие Республик призывают солдат ВСУ складывать оружие и сдаваться (подробнее)