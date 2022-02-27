В Ровеньках эвакуируют жителей расположенного рядом с нефтебазой микрорайона

На нефтебазе горят 200 тонн топлива. Фото: скриншот из видео

В Ровеньках эвакуируют жителей, проживающих в расположенном рядом с нефтебазой микрорайоне. Об этом сообщили в администрации города.

- Эвакуируем жителей микрорайона Киевский, потому что он находится рядом с нефтебазой. Людей эвакуируем всех в эвакуационный пункт в ДК имени Горького по улице Ленина, 112, - проинформировали там.

Напомним, сегодня вечером в Ровеньках прогремел взрыв на нефтебазе, в результате которого произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива. Информацию подтвердили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По предварительным данным, есть пострадавшие.

- Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется, - говорится в сообщении СЦКК.

Местные жители также сообщают, что спустя время в Ровеньках прогремел еще один взрыв.

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