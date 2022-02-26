Нефтебаза в Донецке вновь подверглась угрозе

В пятницу на нефтебазе произошло ЧП - вследствие попадания артиллерийского снаряда ВСУ был поврежден трубопровод, и база загорелась. Фото: МЧС ДНР

Нефтебаза в Донецке вновь оказалась под угрозой - на ее территорию сегодня упал снаряд. Возгорания нет, подробности инцидента уточняются.

Напомним, данный объект расположен в Кировском столицы. В пятницу, 25 февраля, на нефтебазе произошло ЧП - вследствие попадания артиллерийского снаряда ВСУ был поврежден трубопровод, и база загорелась. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты сначала локализовали очаг возгорания, а после потушили огонь. Как отметили в спасательном ведомстве Республики, полностью устранить последствия обстрела нефтебазы удалось не сразу.

- Благодаря слаженной работе подразделений Государственного пожарно-спасательного отряда города Донецка в 12 часов 57 минут пожар на ГП Топливная Компания «Нефтебаза» был локализован. В 13 часов 20 минут возгорание ликвидировано, - отметили в МЧС ДНР.

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