ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку по АЗС в Енакиево

Украинские вооруженные формирования сбросили с беспилотного летательного аппарата неустановленное взрывное устройство на АЗС в Енакиево. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Произошло попадание в трубопровод между емкостями, что вызвало возгорание. На данные момент пожар ликвидирован, - сказано в сообщении.

Из-за боевых действий в Донбассе были повреждены линии электропередачи, питающие насосные станции третьего подъема канала «Северский Донец - Донбасс». В результате объект был обесточен.

Тем временем украинские вооруженные формирования активизировали ожесточенные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Под огнем - жилые дома, школы и объекты жизнеобеспечения. В результате обстрелов - есть погибшие и раненые мирные жители.

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