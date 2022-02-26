Украинские силовики за сутки обстреляли семь населенных пунктов в ЛНР

ВСУ открывали огонь девять раз за сутки. Фото: штаб «ООС»

Украинские силовики обстреляли территорию Луганской Народной Республики девять раз за сутки. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что за это время огневой атаке противника подверглись семь населенных пунктов Республики. Снаряды ВСУ привели к многочисленным разрушениям - так, наблюдатели зафиксировали повреждения пяти домов - и жертвам среди мирного населения.

- В результате обстрела населенного пункта Донецкий погибли два местных жителя, - сказано в заявлении представительства.

Напомним, Народная милиция Луганской Народной Республики продолжает операцию по освобождению территории ЛНР. На данный момент известно, что силы Республики продвинулись на глубину до 21 километра. Под контроль ЛНР перешел населенный пункт Трехизбенка.

В оборонном ведомстве Республики призвали граждан, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежище.

А военнослужащих ВСУ призывают сложить оружие и переходить на сторону Республики.

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