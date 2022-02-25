Соединения и части ДНР продвинулись на 25 километров и вышли к Волновахе

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики прорвали подготовленную оборону националистических батальонов и вышли к Волновахе.

На данный момент известно, что в ходе операции по освобождению территории Республики, соединения и части ДНР продвинулись на 25 километров.

Ранее сообщалось, что под контроль Донецкой Народной Республики перешли Николаевка, Новогнатовка и Богдановка - все они расположены на мариупольском направлении.

Тем временем стало известно, что силы Народной милиции Луганской Народной Республики продвинулись на глубину до 21 километра. Под контроль ЛНР перешел населенный пункт Трехизбенка.

Оборонные ведомства Республик Донбасса призывают украинских военнослужащих складывать оружие и сдавать. По завершению боевых действий из отпустят домой.

Солдаты ВСУ откликаются на призыв ДНР и ЛНР и переходят на сторону Республик. Уже есть данные о более 60 сдавшихся украинских военнослужащих.

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