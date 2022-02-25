Трехизбенка перешла под контроль ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики продолжает операцию по освобождению территории ЛНР.

На данный момент известно, что силы Республики продвинулись на глубину до 21 километра. Под контроль ЛНР перешел населенный пункт Трехизбенка.

Представитель оборонного ведомства Республики призвал граждан Луганской Народной Республики, проживающих в прифронтовых районах, также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории – не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежище.

- Так как коварство противника не знает границ. Вы можете стать жертвой его политических амбиций, - обратил внимание Иван Филипоненко.

А военнослужащих ВСУ призывают складывать оружие и переходить на сторону Республики.

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