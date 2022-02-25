Советник Главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что возможные переговоры между РФ и Украиной не отразятся на субъектности республик Донбасса

Родион Мирошник уверен - если переговоры между РФ и Украиной и состоятся, то на субъектности республик это не отразится. Фото: ФБ Родион Мирошник

Если переговоры между Российской Федерацией и Украиной и состоятся, то они не будут затрагивать вопросы Донецкой и Луганской Народных Республик. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале советник Главы ЛНР Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что сейчас республики Донбасса представляют собой отдельные субъекты, которые признаны Россией.

- Так что по вопросам, касающимся Донбасса, российские представители смогут украинским только напомнить направление, куда им обращаться. Они же за семь с половиной лет переговоров так и не запомнили, - отметил он.

По словам Родиона Мирошника, «и на ход военных действий сам факт переговоров влияния не окажет».

Напомним, Народные милиции республик Донбасса с успехом продолжают освободительную операцию. Несколько населенных пунктов уже перешло под контроль ЛНР и ДНР.

Так, под контроль Луганской Народной Республики перешло село Лопаткино, а под контроль Донецкой Народной Республики - Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги.

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