Народные милиции Республик Донбасса с успехом продолжают освободительную операцию

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что военнослужащие ЛНР продолжают закреплять успех в рамках операции по освобождению подконтрольных Киеву районов Луганщины.

- Мы находимся недалеко от переправы, наведенной через реку Северский Донец, откуда наши подразделения выходят на уже освобожденные территории для продолжения закрепления успеха и освобождения всей территории Луганской Народной Республики, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Под контроль ЛНР уже перешло село Лопаткино, а под контроль ДНР Николаевка, Новогнатовка и Богдановка

- На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги, - сказал Эдуард Басурин.

КП - Донбасс в Телеграм