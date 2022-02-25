Украина отказалась предоставить коридор для эвакуации наблюдателей ОБСЕ в Луганск

Сотрудники миссии просят обеспечить им безопасный переход. Фото: УНМ ЛНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ запросила гарантии безопасности для эвакуации своих сотрудников с передовой базы, находящейся на подконтрольной Украине части Станицы Луганской в Луганск. Киев отказался предоставить им гуманитарный коридор. Об этом заявил заместитель руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

Он отметил, что со стороны Республики для наблюдателей ОБСЕ были предоставлены все гарантии безопасности, и можно было обеспечить миссии безопасный переход.

- Но в последний момент СММ ОБСЕ сообщила, что со стороны ВСУ гарантии безопасности не предоставлены, то есть украинская сторона отказалась предоставить коридор для эвакуации международной миссии, - рассказал Иванов.

По его словам, данный факт можно расценивать, как попытку ВСУ использовать миротворческую миссию в качестве живого щита для прикрытия своих действий.

Читайте также

Дарья Морозова: Спецоперация - единственный способ прекратить геноцид жителей Донбасса

Уполномоченный по правам человека в ДНР прокомментировала спецоперацию Народной Милиции с Вооруженными Силами РФ (подробнее)