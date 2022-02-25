В ДНР заявили об успешном подавлении огневых точек ВСУ в 11 населенных пунктах

Огневые точки противника подавлены в районах 11 населенных пунктов
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Силы Народной милиции ДНР открыли ответный огонь и подавили огневые точки ВСУ в 11 населенных пунктах. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Эдуард Басурин.
- Подразделения Народной милиции успешно подавили огневые точки противника в районах населенных пунктов Майорск, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Гнутово, Павлополь и Талаковка, - проинформировал он.
Напомним, с раннего утра киевские силовики открыли мощный огонь по Республике со всем направлений. Жертв украинской агрессии становится все больше. Только за прошедшие сутки в ДНР погибли двое мирных жителей, еще 12 были ранены. А сегодня градоначальник Горловки Иван Приходько сообщил о попадании украинского боеприпаса в школу. В результате обстрела погибли двое учителей.
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