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Политика25 февраля 2022 6:22

За сутки в ДНР погибли двое мирных жителей, еще 12 – ранены

За сутки украинские военные выпустили по ДНР 1 750 боеприпасов
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Все последствия украинских обстрелов - фиксируются

Все последствия украинских обстрелов - фиксируются

Украинские военные продолжают обстреливать Республики Донбасса из крупнокалиберного вооружения. Стреляют хаотично, снаряды летят в жилые кварталы.

Только за прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, еще 12 были ранены. Об этом сообщает Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Также в минувшие сутки повреждено 53 жилых домостроения на Донецком и Горловском направлениях. Целенаправленным атакам ВФУ (вооруженные формирования Украины) подверглись 29 объектов гражданской инфраструктуры и 2 транспортных средства, - говорится в сообщении.

Уточняется, что общее количество выпущенных украинскими военными по Донецкой Народной Республике боеприпасов – 1 715 единиц.

Тем временем, заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие украинской армии оставили свои позиции в районе населенных пунктов Николаевск и Октябрь.

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