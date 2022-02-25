Народная милиция ДНР: Украинские военные оставили свои позиции в районе населенных пунктов Николаевка и Октябрь

Активнее прочих складывают оружие и покидают фронт военнослужащие Украины, дислоцирующиеся на мариупольском направлении. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащие украинской армии оставили свои позиции в районе населенных пунктов Николаевск и Октябрь. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

По предварительной оценке оборонного ведомства Республики, передовую покинули порядка трех украинских бойцов.

- Стоит отметить, что именно на этих позициях простые украинские бойцы были брошены своими командирами на произвол судьбы, - отметил Эдуард Басурин.

По его словам, в Республике фиксируют как одиночные, так и групповые факты перехода киевских военных на сторону ДНР. Активнее прочих складывают оружие и покидают фронт военнослужащие Украины, дислоцирующиеся на мариупольском направлении.

- Наибольшее количество отказавшихся от участия в боевых действий зафиксировано в 53-й отдельной механизированной бригаде и 36-й отдельной бригаде морской пехоты, которые занимали рубежи на мариупольском направлении, - заявил Басурин.

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Сообщается, что после завершения боевых действий они будут отпущены домой (подробнее)