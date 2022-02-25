Киевские силовики 33 раза за сутки открывали огонь по ЛНР

Киев использует в Донбассе тяжелые виды оружия. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки киевские силовики 33 раза открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы 33 обстрела по 10 населенным пунктам Республики, - проинформировали наблюдатели.

В результате этого в Первомайске были повреждены четыре дома и два гражданских объекта, кроме того, пострадали дома в поселке Голубовское и поселке городского типа Донецкий.

- В городе Первомайск повреждения получили четыре домостроения и два объекта инфраструктуры, в поселках Донецкий и Голубовское по меньшей мере повреждено три жилых дома, - заявили в СЦКК.

По данным представительства, противник вел огонь из установки реактивной системы залпового огня БМ-21, 122-миллиметровых арторудий и 120-миллиметровых минометов.

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