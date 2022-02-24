В результате обстрела Куйбышевского района Донецка повреждены восемь домов и газопровод

ВСУ на северо-западе Донецка повредили жилые дома и газопровод. Фото: штаб «ООС»

Восемь домов и газопровод повреждены обстрелами ВСУ в Куйбышевском районе Донецка 24 февраля. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате обстрелов ВСУ поселка Лозовской, что в Куйбышевский районе Донецка, зафиксировано следующее: на улице Ключевая, 23, 24 – возгорание газопровода (установлен бандаж); улица Ключевая, 26 – повреждены крыша, остекление; улица Ключевая,33 – повреждены стена и забор; улица Южина,18, 24, 28 - перебит газопровод (установлен бандаж); переулок Капитальный, 7 - повреждена крыша, перекрытие, остекление, – говорится в сообщении СЦКК.

По всем фактам военных преступлений ВСУ проведут разбирательства, а результаты - передадут Генеральной Прокуратуре ДНР. Обстановка напряжена. Украинские боевики стреляют по мирным жителям из минометов и артиллерии, зафиксирована работа РСЗО «Град».

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