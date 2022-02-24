ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Киев использует в Донбассе тяжелые виды вооружения. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем подразделения украинской армии обстреляли пять населенных пунктов в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16.45 и 18.55 киевские силовики обстреляли Золотое-5, в 18.30 - село Логвиново, в 18.55 - Первомайск, в 19.00 поселок городского типа Донецкий и поселок Голубовское, - заявили наблюдатели.

По их данным, противник вел огонь из установки реактивной системы залпового огня БМ-21, 122-миллиметровых арторудий и 120-миллиметровых минометов.

Напомним, сегодня Народная милиция ЛНР освободила село Лопаскино. Пресс-служба оборонного ведомства Республики опубликовала видео из освобожденного населенного пункта.

- Я последний раз здесь был восемь лет назад, - говорит официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. - Здесь Луганская Народная Республика.

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