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Политика24 февраля 2022 10:11

Появились первые кадры с освобожденного Народной милицией ЛНР села Лопаскино

Освободительная операция продолжается
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Народная милиция Луганской Народной Республики освободила село Лопаскино. Пресс-служба оборонного ведомства ЛНР опубликовало видео с освобожденного населенного пункта.

- Я последний раз здесь был восемь лет назад, - говорит официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. - Здесь Луганская Народная Республика.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

24 февраля Народная милиции Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР.

По данным Министерства обороны Российской Федерации группировка войск ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров. Группировка войск ЛНР, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.