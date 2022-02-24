В Киевском районе Донецка ранен мирный житель

Пострадавший находится в тяжелом состоянии и доставлен в Республиканский травматологический центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате обстрелов украинскими силовиками Киевского района Донецка получил ранения мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник отметил, что вследствие обстрела ВСУ мужчина получил минно-взрывную травму и был контужен.

- В Киевском районе по проспекту Партизанский, 63/39 в результате обстрела ранен мужчина 56 лет. У него минно-взрывная травма, контузия головного мозга, травматический шок 3 степени, - проинформировал он.

Мэр Донецка добавил, что пострадавший находится сейчас в тяжелом состоянии и доставлен для оказания медицинской помощи в Республиканский травматологический центр.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала суток вследствие обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике погибли двое мирных жителей и еще 13 были ранены. Кроме того, поврежден 41 жилой дом и 21 гражданский объект.

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