В Донецке снаряд ВСУ попал в республиканский Дом ребенка

Информация о пожаре не подтвердилась Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате украинских обстрелов Киевского района Донецка повреждения получил республиканский специализированный Дом ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- В 15.35 на пульт оперативно-диспетчерской службы Донецка поступило сообщение о возгорании городского специализированного Дома ребенка, расположенного на проспекте Засядько Киевского района города. На место происшествия оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения, - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате попадания взрывоопасного предмета пострадали стекла в здании. Информация о пожаре не подтвердилась.

Напомним, сегодня днем украинский снаряд попал на территорию завода по переработке молока и производству масла и сыра «Варенит», расположенного в западной части Донецка. Возник пожар. Прибывшие на место спасатели потушили огонь, погибших и пострадавших нет.

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