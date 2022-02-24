Украинский снаряд попал на территорию молочного завода в Донецке, возник пожар

Пожарные быстро потушили огонь. Фото: МЧС ДНР

Сегодня днем украинский снаряд попал на территорию завода по переработке молока и производству масла и сыра «Варенит», расположенного в западной части Донецка. Возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- В 16.04 в оперативно-диспетчерскую службу Государственного пожарно-спасательного отряда Донецка поступило сообщение о возгорании на территории завода ООО «Варенит», расположенного в Кировском районе города Донецка. Причиной пожара послужило попадание снаряда со стороны вооруженных формирований Украины, - рассказали в спасательном ведомстве.

Там уточнили, что прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, погибших и пострадавших нет.

Тем временем, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что под обстрелом киевских силовиков сейчас находятся Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы города. Зафиксированы прямые попадания в жилые дома, здания социальных учреждений.

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