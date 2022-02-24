В Донецке ранены две женщины и мужчина: В СЦКК сообщили о пострадавших и повреждении детского садика в Киевском районе

Украинская армия ведет огонь по пяти районам столицы. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 24 февраля, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в Киевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены две женщины и мужчина,

- У женщины, 1959 г.р. - минно-взрывная травма. Женщина, 1978 г.р., получила осколочное ранение левой голени, правого бедра, плеча, лопатки. Также ранен мужчина, его личность не установлена, - говорится в сообщении.

Кроме того, остановлены 2 котельные:

- котельная №518, ул.Засядько, 15, а (обслуживала 41 дом, 2 больницы, 2 школы, 1 садик);

- котельная №270, пр-т Партизанский, 84а (обслуживала 15 домов).

Повреждения получил детский дом ул. Засядько 10а - выбило окна.

Тем временем, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом киевских силовиков сейчас находятся Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы города. Зафиксированы прямые попадания в жилые дома, здания социальных учреждений.

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