В Петровском районе Донецка во время обстрела ВСУ мина угодила в дом, где находилась семья с 6-летним ребенком

Жильцы дома уцелели лишь чудом. Фото: УНМ ДНР

Украинские военные наносят массированные удары по всему Донецку. Одной из самых горячих точек сегодня стал Петровский район столицы, где в результате обстрела ВСУ были зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда и объектов инфраструктуры, есть раненые. А днем в ходе обстрела с применением 120-миллиметровых минометов ВСУ повредили еще один дом, расположенный в этом районе.

На момент обстрела там находилась семья с маленьким ребенком, которая уцелела лишь чудом. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В результате обстрела Петровского района города Донецк украинскими боевиками с применением 120-миллиметровых минометов повреждения получил дом по адресу улица Летняя, 2. В доме находилась семья с 6-летним ребенком, по счастливой случайности никто не пострадал, - проинформировало управление на свое странице в Телеграм.

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