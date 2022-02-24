В ДНР с начала суток погибли двое мирных жителей и 13 были ранены в результате обстрелов ВСУ

Есть жертвы среди мирного населения Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала суток вследствие обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике погибли двое мирных жителей, еще 13 пострадали. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Тринадцать граждан получили ранения, двое погибли, - заявил он.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в результате обстрелов был нанесен существенный урон жилому фонду и инфраструктуре Республики - был поврежден 41 жилой дом и 21 гражданский объект.

Напомним, в Петровском районе Донецка во время обстрела ВСУ мина угодила в дом, где находилась семья с 6-летним ребенком. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

- В результате обстрела Петровского района города Донецк украинскими боевиками с применением 120-миллиметровых минометов повреждения получил дом по адресу улица Летняя, 2. В доме находилась семья с 6-летним ребенком, по счастливой случайности никто не пострадал, - проинформировало управление Народной милиции на свое странице в Телеграм.

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