Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022Российский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022Российский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 14:17

В районе Петровского 15 военнослужащих ВСУ сложили оружие и перешли на сторону ДНР

Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скриншот видео Телеграм/RUDENKO

Фото: скриншот видео Телеграм/RUDENKO

В районе населенного пункта Петровское добровольно сложили оружие 15 военнослужащих ВСУ и перешли на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что несколько бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

- После завершения боевых действий они будут отпущены домой, - цитирует корреспондент Луганского информационного центра представителей оборонного ведомства. .

Тем временем командир 30-й бригады вооруженных формирований Украины приказал расстрелять пятерых военнослужащих, пытавшихся перейти на сторону ЛНР.