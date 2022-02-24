В районе Петровского 15 военнослужащих ВСУ сложили оружие и перешли на сторону ДНР

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В районе населенного пункта Петровское добровольно сложили оружие 15 военнослужащих ВСУ и перешли на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что несколько бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

- После завершения боевых действий они будут отпущены домой, - цитирует корреспондент Луганского информационного центра представителей оборонного ведомства. .

Тем временем командир 30-й бригады вооруженных формирований Украины приказал расстрелять пятерых военнослужащих, пытавшихся перейти на сторону ЛНР.