Украинские военные из 57-й бригады ВСУ добровольно перешли на сторону ЛНР

Украинские военные понимают, что приближается их неминуемое поражение в войне, которую они начали против мирного населения еще в 2014 году – восемь лет назад.

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что несколько бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

- После завершения боевых действий они будут отпущены домой, - цитирует корреспондент Луганского информационного центра представителей оборонного ведомства. .

Напомним, сегодня Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военнослужащие ВСУ, которые примут решение сложить оружие, будут амнистированы. Такую же информацию распространяют представители НМ ЛНР.

Тем временем, Народная милиция Луганской Народной Республики освободила село Лопаскино. Пресс-служба оборонного ведомства ЛНР опубликовало видео с освобожденного населенного пункта.

- Я последний раз здесь был восемь лет назад, - говорит официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. - Здесь Луганская Народная Республика.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

24 февраля Народная милиции Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР.

По данным Министерства обороны Российской Федерации группировка войск ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров. Группировка войск ЛНР, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.