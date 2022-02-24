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Политика24 февраля 2022 12:53

НМ ЛНР: Комбриг ВСУ приказал расстрелять пятерых военнослужащих, пытавшихся перейти на сторону ЛНР

В настоящее время тела погибших военнослужащих ВСУ находятся в межпозиционном пространстве
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Командир 30-й бригады вооруженных формирований Украины приказал расстрелять пятерых военнослужащих, пытавшихся перейти на сторону ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Сегодня в районе населенного пункта Новогригоровка пять военнослужащих 30-й омбр ВСУ, осознав бессмысленность вооруженного конфликта, а также опасаясь за свои жизни, предприняли попытку добровольно перейти на сторону ЛНР. Однако командование 30-й бригады, в лице Зиневича отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчиненных, - сообщил он.

По данным оборонного ведомства Республики, в настоящее время тела погибших украинских военнослужащих находятся в межпозиционном пространстве.

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