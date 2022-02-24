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Политика24 февраля 2022 13:10

В результате обстрела в Донецке поврежден 1-й воздушный вентиляционный ствол шахты Скочинского

ВСУ продолжают бить по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Республики
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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В результате многочисленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня продолжают фиксировать повреждения.

В Кировском районе Донецка, в результате украинского обстрела Донецка поврежден 1-й воздушный вентиляционный ствол шахты Скочинского.

В Саханке по улице Гавриленко 16, 17 - повреждено остекление. Новоласпа - обесточена.

Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что с начала суток, в результате украинской агрессии, восемь мирных граждан получили ранения, один погиб.