В результате обстрела в Донецке поврежден 1-й воздушный вентиляционный ствол шахты Скочинского

В результате многочисленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня продолжают фиксировать повреждения.

В Кировском районе Донецка, в результате украинского обстрела Донецка поврежден 1-й воздушный вентиляционный ствол шахты Скочинского.

В Саханке по улице Гавриленко 16, 17 - повреждено остекление. Новоласпа - обесточена.

Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что с начала суток, в результате украинской агрессии, восемь мирных граждан получили ранения, один погиб.