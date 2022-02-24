Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации жителей ДНР в Россию

Эвакуация жителей Республики приостанавливается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эвакуация жителей Донецкой Народной Республики на территорию Российской Федерации приостанавливается. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

- Что касается эвакуации населения, она приостанавливается, - сказал он.

Напомним, Денис Пушилин в интервью корреспонденту телеканала «Россия - 24» Андрею Руденко заявил, что в ближайшее время города ДНР будут освобождены.

- За 8 лет люди устали от состояния, в котором они находились. В состоянии ни мира, ни войны, в состоянии неонацистских припадков. Я могу сказать, что это совсем скоро закончится, - отметил Глава ДНР. - Этот день мы ждали долго. Города Донецкой Народной Республики в самое ближайшее время будут освобождены.

При этом руководитель государства отметил, что жителям ДНР опасаться нечего, вооруженные силы Республики сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей.

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