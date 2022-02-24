Денис Пушилин: Города ДНР в ближайшее время будут освобождены

Жители Республик Донбасса восемь лет находились под украинскими обстрелами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью корреспонденту телеканала «Россия - 24 » Андрею Руденко заявил, что в ближайшее время города ДНР будут освобождены.

- За 8 лет люди устали от состояния, в котором они находились. В состоянии ни мира, ни войны, в состоянии неонацистских припадков. Я могу сказать, что это совсем скоро закончится, - отметил Глава ДНР. - Этот день мы ждали долго. Города Донецкой Народной Республики в самое ближайшее время будут освобождены.

Руководитель государства отметил, что жителям ДНР опасаться нечего, вооруженные силы Республики сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность.

Напомним, рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года, Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.

Накануне Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении военной агрессии ВСУ.

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