В СЦКК создали интерактивную карту обстрелов

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) создало интерактивную карту обстрелов и фиксации последствий вооруженной агрессии ВСУ против мирных жителей Донбасса. С сегодняшнего дня она уже запущена в работу. Об этом сообщили в своем телеграм-канале представители ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что карта будет дополняться по мере поступления и проверки новых данных о происходящем в зоне конфликта.

- Карта выполняется в интерактивном протоколе по мере поступления и проверки информации, - говорится в сообщении наблюдателей ДНР.

Напомним, ВСУ продолжают массированный обстрел Петровского района Донецка. Под огнем украинских силовиков остаются прифронтовые поселки Александровка и Старомихайловка в ДНР.

- Идут активные боевые действия и на других участках линии соприкосновения в городе Донецке, - заявил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

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