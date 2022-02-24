ВСУ продолжают массированный обстрел Петровского района Донецка

ВСУ наносят новые удары по прифронтовым территориям ДНР. Фото: штаб «ООС»
Руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что ВСУ продолжают массированный обстрел Петровского района столицы, а также прифронтовых поселков Александровка и Старомихайловка.
- Идут активные боевые действия и на других участках линии соприкосновения в городе Донецке, - заявил он на своем странице в Телеграм.
По словам градоначальника, все коммунальные службы города работают в штатном режиме. Совместными усилиями они проводят ремонтные работы на пострадавших объектах жизнеобеспечения Донецка, в частности, занимаются восстановлением водоснабжения города в полном объеме.
- Прошу сохранять спокойствие. Победа будет за нами, - написал он.
Тем временем в Горловке был ранен еще один мирный житель. Ранее сообщалось, что украинские военные наносят удар по городу. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения. Также сообщается о многочисленных повреждениях домов.
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