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Политика24 февраля 2022 9:21

Глава ЛНР заявил, что продвижение войск Республики идет в плановом режиме

По словам Леонида Пасечника, противник деморализован
Ирина ДМИТРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Военнослужащие ЛНР продолжают операцию по освобождению временно оккупированной территории Республики

Военнослужащие ЛНР продолжают операцию по освобождению временно оккупированной территории Республики

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие ЛНР продолжают операцию по освобождению временно оккупированной территории Республики. Продвижение войск Народной милиции по бывшей ранее под контролем Украины территории идет в плановом режиме. Об этом заявил во время пресс-конференции Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Войска продвигаются в плановом режиме, - отметил он.

При этом, по словам Леонида Пасечника, противник деморализован - бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования и начинают складывать оружие.

- Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять преступные приказы и принимают решения сложить оружие, - заявил он.

Напомним, 24 февраля Народная милиция Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

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