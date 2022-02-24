Глава ЛНР заявил, что продвижение войск Республики идет в плановом режиме

Военнослужащие ЛНР продолжают операцию по освобождению временно оккупированной территории Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие ЛНР продолжают операцию по освобождению временно оккупированной территории Республики. Продвижение войск Народной милиции по бывшей ранее под контролем Украины территории идет в плановом режиме. Об этом заявил во время пресс-конференции Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Войска продвигаются в плановом режиме, - отметил он.

При этом, по словам Леонида Пасечника, противник деморализован - бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования и начинают складывать оружие.

- Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять преступные приказы и принимают решения сложить оружие, - заявил он.

Напомним, 24 февраля Народная милиция Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

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