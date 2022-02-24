Глава ЛНР заявил, что продвижение войск Республики идет в плановом режиме

Военнослужащие ЛНР продолжают операцию по освобождению временно оккупированной территории Республики
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Военнослужащие ЛНР продолжают операцию по освобождению временно оккупированной территории Республики. Продвижение войск Народной милиции по бывшей ранее под контролем Украины территории идет в плановом режиме. Об этом заявил во время пресс-конференции Глава ЛНР Леонид Пасечник.
- Войска продвигаются в плановом режиме, - отметил он.
При этом, по словам Леонида Пасечника, противник деморализован - бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования и начинают складывать оружие.
- Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять преступные приказы и принимают решения сложить оружие, - заявил он.
Напомним, 24 февраля Народная милиция Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР.
Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.
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