НМ ЛНР: Ударом авиации уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сватово

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об уничтожении радиолокационной станции вооруженных сил Украины в Сватово.

- Ударом авиации уничтожена РЛС ВСУ в населенном пункте Сватово, - говорится в сообщении пресс-службы НМ ЛНР.

Рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года, Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.

Накануне Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении военной агрессии ВСУ.

Тем временем, в сети появились первые кадры с освобожденного Народной милицией ЛНР села Лопаскино.

- Я последний раз здесь был восемь лет назад, - говорит официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. - Здесь Луганская Народная Республика.

Освободительная операция продолжается.

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