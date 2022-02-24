Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022Российский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022Российский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 9:43

НМ ЛНР: Ударом авиации уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сватово

Об этом заявили в оборонном ведомстве Республики
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об уничтожении радиолокационной станции вооруженных сил Украины в Сватово.

- Ударом авиации уничтожена РЛС ВСУ в населенном пункте Сватово, - говорится в сообщении пресс-службы НМ ЛНР.

Рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года, Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.

Накануне Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении военной агрессии ВСУ.

Тем временем, в сети появились первые кадры с освобожденного Народной милицией ЛНР села Лопаскино.

- Я последний раз здесь был восемь лет назад, - говорит официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. - Здесь Луганская Народная Республика.

Освободительная операция продолжается.

Читайте также

Что в Донецке говорят о происходящем в Донбассе

Жители Республик Донбасса восемь лет находились под украинскими обстрелами (подробнее)