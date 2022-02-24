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Политика24 февраля 2022 6:48

Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых районов спуститься в укрытия и подвалы

В Донбассе объявлена военная операция по защите жителей региона от украинской агрессии
Ирина ДМИТРИЕВА
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Жителей прифронтовых территорий просят поберечь себя

Жителей прифронтовых территорий просят поберечь себя

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция ЛНР призвала жителей прифронтовых населенных пунктов спуститься в укрытия и подвалы. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Он подчеркнул, что в ходе военной операции в Донбассе защитники Республики ведут огонь только по военным объектам и местам скопления личного состава ВСУ и подчеркнул, что мирному населению ничего не угрожает.

При этом все же попросил людей беречься.

- Тем не менее, я призываю граждан ЛНР, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно оккупированных территориях не покидать свои дома, по возможности, спуститься в бомбоубежища, так как коварство противника не знает границ, вы можете стать жертвой его политических амбиций, - отметил он.

Напомним, 24 февраля ЛНР начала операцию по освобождению оккупированной территории. В Республике обратились к военнослужащим ВСУ с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства.

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