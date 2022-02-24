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Общество24 февраля 2022 6:22

Утром 24 февраля многие дончане не знали о военной операции по денацификации Украины

Звуки взрывов были восприняты как очередное обострение на фронте
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Привокзальная площадь. Люди еще не знают, что началась спецоперация

Привокзальная площадь. Люди еще не знают, что началась спецоперация

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В Донецке работают магазины, есть свет и связь. При этом многие жители по состоянию на 8 утра не знали о начавшейся военной операции. Они просто шли на работу, выгуливали собак и т.п.

При этом звуки взрывов звучат каждую минуту, однако раздаются они в отдалении от центра города и многими воспринимаются как фон.

- А что началось? Я пришла себе, работаю. Ну гремит, ну и что, - так охарактеризовала происходящее продавец супермаркета «Молоко» Оксана.

А новость о том, что началась операция (многие восприняли как наше долгожданное наступление), восприняли, едва не плача от радости.

- Россия заступилась! Мы этого так ждали! - Говорят бабульки у подъездов.

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