Жители Шахтерска в ДНР проснулись от мощных взрывов

Город находится в глубоком тылу и подобных разрывов снарядов здесь не слышали с 2015 года (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два мощных взрыва прогремели сегодня в районе Шахтерска на востоке ДНР. Об этом сообщили Донецкому агентству новостей местные жители. Они рассказали, что звуки от взрывной волны были слышны ранним утром.

- Сейчас около 8.00 с разницей в минуту произошло два взрыва. Звук был такой, что у нас аж окна задрожали. Такого не было с 2014 года. Мне сейчас многие звонили и мы спрашивали, что это было, - рассказала одна из местных жительниц.

Жители говорят, что было очень громко, они уже отвыкли от такого. Хотя в целом, по их словам, в городе сейчас спокойно.

Отметим, что Шахтерск расположен примерно в 50 километрах от Донецка на востоке Республики. Сейчас он фактически находится в глубоком тылу и подобных разрывов снарядов здесь не помнят с 2015 года.

Тем временем в Донецке всю ночь слышны были мощные отдаленные взрывы. По словам очевидцев, звук был необычный и шел с юга. По характеру он отличался от привычных разрывов минометных мин и артиллерийских снарядов. Больше всего это было похоже на РСЗО не установленного типа.

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