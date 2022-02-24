В Славяносербске обстрелами ВСУ повреждена подстанция «Черкасская - Ирригационная», без света остались более 11 тысяч абонентов

В результате обстрелов была перебита линия электропередачи. Фото: mintek-dnr.ru

В Луганской Народной Республике вследствие обстрелов ВСУ без электроснабжения остались более 11 тысяч абонентов. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они уточнили, что в городе Славяносербск снарядами была повреждена воздушная линия электропередачи ВЛ 110 кВ «подстанция Черкасская - Ирригационная».

- Без электроснабжения более 10 000 абонентов Славяносербского района, - проинформировали в представительстве.

В СЦКК также уточнили, что в результате повреждения ЛЭП в районе населенного пункта Голубовское без света остались одна тысяча жителей поселка Голубовского и поселка городского типа Донецкий.

Напомним, вчера в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. В 20.35 украинские войска открыли огонь на направлении населенных пунктов Новоалександровка - Калиново-Борщеватое, применив миномет 120 миллиметров (15 мин), в результате чего погиб защитник Республики.

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