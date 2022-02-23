В результате украинского обстрела погиб военнослужащий ЛНР

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 20.35 вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня, на направлении н.п. Новоалександровка - н.п. Калиново-Борщеватое, применив миномет 120 миллиметров (15 мин), в результате чего погиб военнослужащий НМ ЛНР, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе населенного пункта «Спартак» в Донецкой Народной Республики, съемочная группа журналистов телеканала «Звезда» попала под обстрел украинских вооруженных формирований из 56-й бригады.

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