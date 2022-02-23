Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел ВСУ

Журналисты попали под обстрел. Фото: скришот видео ТК "Звезда"

В районе населенного пункта Спартак под обстрел попала съемочная группа российского телеканала «Звезда». Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе населенного пункта «Спартак», съемочная группы журналистов телеканала «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады, - говорится в сообщении.

Дополнительная информация о происшествии уточняется.

Ранее, ночью 23 февраля в Донецке произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало на территории у четырехэтажного здания редакционного корпуса донецкого телецентра в Ленинском районе.

22 февраля группа журналистов из России, Донецкой народной республики (ДНР), а также Соединенных Штатов и Италии попали под обстрел в Донбассе под Горловкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О Минских соглашениях, российских войсках, границах Республики: Главные тезисы пресс-конференции Главы ДНР Дениса Пушилина

Руководитель государства ответил на вопросы журналистов (подробнее)