Министр МЧС Абхазии приехал в ЛНР, чтобы лично сопроводить эвакуированных жителей

Более 50 эвакуируемых жителей Республики отправились в Абхазию. Фото: МЧС ЛНР

В рамках эвакуации из Луганской Народной Республики в Абхазию отправились больше 50 человек, среди которых 32 ребенка, 18 женщин и 1 пенсионер. В ЛНР приехал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии генерал-лейтенант Лев Квициния, чтобы лично проконтролировать процесс эвакуации.

В МЧС ЛНР уточнили, что организованная колонна доставит эвакуируемых до границы с Россией. Там их будет ожидать транспорт МЧС Абхазии.

- Людям будет предоставлено питание, проживание, а также все необходимые вещи и средства для комфортного пребывания. Детям будет организован отдых и оздоровление, - говорится в сообщении. - Это необходимо, чтобы маленькие жители Республики хоть на время забыли о войне. Граждане ЛНР пробудут в Абхазии до нормализации обстановки на территории Республики.

Напомним, эвакуация жителей из Республик Донбасса в Россию связана с агрессией со стороны Украины.