Фаина Савенкова

Фаина Савенкова, 13-летняя писательница из Луганска, чьи данные Украина внесла на скандально известный сайт «Миротворец», написала «Комсомолке». (Орфография и пунктуация автора сохранены)

«Сегодня 23 февраля. У нас снова обстрелы. Как ребенок Донбасса, драматург и писатель, я всегда выступала и выступаю за мир. Все это время я пыталась достучаться до Европы, Америки и Украины. Я пыталась сказать, что нам всем необходимо мирное небо. На Украине у меня много друзей, все они прекрасные и добрые люди, и я их очень люблю, но, к сожалению, их так же, как и меня, не слышат. Сейчас на Украине у власти те, кто во время Великой Отечественной войны убивал мой народ. Просто за то, что они не так говорят, не так думают. Те, кто пытал и пришивал им на куртки желтые звезды, травил их газом в камерах.

Сейчас я в Луганске. Это мой родной любимый город, и второй раз за свою недолгую жизнь я переживаю его обстрелы. Да, я очень боюсь, ведь я всего лишь ребенок. И все равно я не могу молчать, когда с такой жестокостью обстреливаются наши города, засылаются диверсионные группы и совершаются теракты. Мы не террористы, мы жители Республик, которые сделали свой выбор. Для себя я все решила. Писатель во время войны должен говорить. Если разрешат буду ездить поддерживать военных», - написала Фаина Савенкова.

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