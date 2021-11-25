13–летняя Фаина Савенкова из Луганска, данные которой Украина внесла на «Миротворец», презентовала новую книгу в Москве

Фаина Савенкова – русская писательница, эссеист, драматург. Член Союза писателей ЛНР. Фото: Личный архив Фаины

13–летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, данные которой Украина добавила на скандально известный сайт «Миротворец» в октябре этого года, совместно с российским писателем–фантастом Александром Контровичем презентовали в Москве новую книгу – роман «Стоящие за твоим плечом». Девочка рассказала «Комсомолке» о том, что для нее это большой творческий прорыв.

– Я драматург и прозу начала писать недавно. Начинать большой роман, да еще и с известным российским фантастом было очень непросто. Но мы справились. Роман вышел, несмотря на все трудности. О нем говорят и его покупают, – сказала Фаина.

Савенкова говорит, что новый роман можно отнести к фантастическому боевику, но на самом деле, действующие в сюжете – военные и спецслужбы – важные, но не главные герои.

– Настоящие герои книги – дети. Простые мальчишки и девчонки из Донбасса. И коты. Да, не совсем обычные, но все же, коты, – рассказала писательница.

Роман был написан в соавторстве с российским писателем–фантастом Александром Контровичем

– Какая идея заложена в этом романе?

– Прежде, чем принять важное решение, трижды плюнь через левое плечо! – народная мудрость. Почему через левое? А потому, что, согласно преданиям и верованиям, за левым плечом у каждого человека чаще всего стоит какая–то нечисть, побуждающая его ко всяким нехорошим поступкам. За правым же плечом стоит ангел или какой–то иной добрый персонаж, оберегающий человека от совершения дурных и неправедных дел. Война между этими сущностями началась не вчера и закончится не завтра – она идет постоянно и с неослабевающим напряжением. А если это не ангел? Если на его месте стоит тот, кого мы привыкли видеть своим повседневным спутником? Может ли он стать тем добрым гением, который оберегает нас от того, чтобы мы совершали какие–то плохие дела? Как выясняется – может. Просто надо быть более внимательным и получше присматриваться к тем, кто нас окружает. Пусть даже это будет обыкновенный кот, который способен не только предостеречь, но в нужный момент встать рядом и защитить тебя, хотя бы и ценой своей жизни…

– Долго работали над книгой?

– Писалось, честно говоря, не просто. Бились с соавтором, что называется, за каждую запятую. Сложно шла работа и с издательством. Несколько раз переделывали обложку. Из–за технических трудностей выход тиража неоднократно переносился. Но мы преодолели все эти сложности и презентуем наш долгожданный роман.

– Как выстроена ваша работа с Александром Контровичем? Расскажи о соавторстве с ним.

– В соавторстве работать сложно. Тем более, когда ты начинающий писатель и «метр с кепкой». Но мы хотя и спорим из–за каждой запятой – в конце находим правильное решение. В соавторстве главное не быть эгоистом и слушать друг друга. Мы познакомились с Александром Сергеевичем на фестивале «Звезды над Донбассом» в Донецке в 2019 году. Он предложил мне написать с ним рассказ в сборник по итогам фестиваля. Так родился приквел романа – рассказ «Учителя и ученики». Почему Конторович решил мне помочь, сложный вопрос. Возможно, решил помочь мне, как начинающему автору. Не думаю, что он планировал дальше продолжать со мной писать, с девочкой одиннадцати лет на тот момент. Но у нас выходит скоро уже второй роман. Уже есть заметки на третий. Для меня это, конечно же, удача.

Роман был написан в соавторстве с российским писателем–фантастом Александром Контровичем

– Роман «Стоящие за твоим плечом» будет презентован в Донецке и Луганске?

–В Луганске планируем в следующем году, в Донецке, наверное, на следующем фестивале фантастики «Звезды над Донбассом».

Фаина Савенкова стала третьим автором из Луганской Народной Республики, чью книгу напечатало известное издательство Российской Федерации. Об этом заявил Председатель Союза писателей ЛНР Глеб Бобров.

– Мало кто вникает в детали, дескать – вышла книга, да и вышла. На самом деле принципиально важно, где и как она вышла. Можно пойти в местную типографию, за свои деньги напечатать себе самому несколько книжек и раздать их друзьям и знакомым. Совершенно другое дело, когда автора на гонорарной основе издает известное российское издательство в Москве. До недавнего времени, насколько мне известно, из нашей Республики в Москве издавалось всего два писателя. Сегодня, благодаря Фаине, их стало трое, – сказал он.

Бобров говорит, что прямо сейчас идут технические работы над выпуском второго совместного романа Савенковой и Конторовича и тоже в крупнейшем российском издательстве.

– Мне кажется, это говорит о том, в нашей Республике созданы условия, где дети могут не просто расти и творчески развиваться, но и добиваться выдающихся результатов. Это как в спорте. Представьте, что Фаина – олимпийская чемпионка, но только не в гимнастике или в фигурном катании, а в литературе. Вполне корректное сравнение, кстати, – отметил Глеб Бобров.

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Напомним, в октябре Украина внесла в список «врагов» ребенка. 12–летняя Фаина Савенкова попала в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» после своего видеообращения к членам Совета безопасности Организации Объединенных Наций с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Украинский сайт называет ребенка «жертвой психологического насилия и российско–террористической пропаганды» и обвиняет в участии «в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

– Когда выставляют в сеть твои данные, данные твоих близких и даже твоего кота, можно только сожалеть. Странные люди. Вместо суда решают, что ты виновата и пишут, что ты – угроза государству и человечеству. Это, кстати, не мои слова, а «Миротворца». Они и правда считают меня угрозой человечеству. Это сильно обижает. Один мой знакомый украинский журналист, один из первых, попавших на этот сайт, сказал мне, что там очень много порядочных людей, у которых есть другое мнение. И я должна гордиться тем, что я там. Несмотря на это, я буду делать все, чтобы «Миротворец» убрал с сайта ее фамилию и фамилии других детей. Получится ли это, я не знаю, но молчать точно не буду.

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