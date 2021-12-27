«Я не хочу жить в постоянном страхе!» 13-летняя луганчанка Фаина Савенкова выступила с видеообращением в ООН

Фаина Савенкова. Фото: личный архив героя публикации

Фаина Савенкова, 13-летняя писательница из Луганска, чьи данные Украина внесла в скандально известный сайт «Миротворец», выступила с видеообращением в Организации Объединенных Наций во время обсуждения ситуации с правами человека.

- Я записала трехминутный ролик о ситуации с сайтом «Миротворец», в котором рассказала о травле моей семьи руководством сайта и некоторыми СМИ Украины, - рассказывает «Комсомолке» Фаина. - Я благодарна за то, что появилась возможность привлечь внимание к этой проблеме. Надеюсь, когда-нибудь получится добиться соблюдения закона.

Однако особой реакции от представителей ООН не последовало.

- Эту встречу организовывала Россия. Поэтому, по словам европейских послов и посла США в ООН, - все это пропаганда. Поддержали встречу правозащитников только послы Китая, Индии и Мексики, - сказала Савенкова.

- Какие у тебя ожидания от ООН, от общественности на западе, относительно внесения твоих данных на сайт «Миротворец»? Смогут ли они повлиять на Украину?

- Для меня важно, чтобы мой голос услышали. Как сказал мой учитель в какой-то передаче, я единственный человек в ЛНР, вопросом которого заинтересовался генсек ООН. Сложно сказать, смогут они повлиять на Украину или нет. Они считают все это пропагандой. Но то, что из-за моего случая завели уголовное дело на самой Украине в отношении сайта «Миротворец» - это уже шаг вперед. Всегда сложно добиться правды.

- О чем мечтаешь в Новом году?

- Этот год был очень сложным и тяжелым для меня. Мечты о сказке, мандаринах. Ну, и конечно, чтобы наступил. Хочу попасть на Президентскую елку в Москве. Но это еще нужно заслужить. Хочу подарить нашу книгу «Стоящие за твоим плечом» министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, потому что он пишет очень хороши стихи, он занимается не только политикой, но и творчеством. Мне Сергей Викторович нравится как человек. Хочу в Новом году пожелать всем мира, здоровья и умения договариваться между собой.

Что говорилось в обращении девочки в ООН:

«Добрый день! Меня зовут Фаина Савенкова. Мне 13 лет. Я писатель и драматург. В своих произведениях я рассказываю в том числе и о происходящем в Донбассе. За что в августе 2021 года сайт Миротворец внес меня в свои списки врагов Украины как жертву российской пропаганды и одновременно пропагандиста. Они незаконно разместили открытом доступе мой домашний адрес и данные моих родственников.

Посоветовавшись с родителями, я решила написать письмо генсеку ОНН и в детский фонд ЮНИСЕФ. На это письмо обратили внимание, но, к сожалению, уполномоченный фонда ЮНИСЕФ не смог приехать из-за форс-мажорных обстоятельств. Тем не менее, это дело вызвало большой шум в прессе России, Украины и Европы.

Со стороны сайта «Миротворец» началась травля меня и моей семьи при содействии украинских СМИ.

Не так давно представитель сайта «Миротворец» Роман Зайцев своем большим интервью в очередной раз обвинил меня и моих родителей в работе на спецслужбы России и МИД РФ. Подобная клевета привела к тому, что ряд украинских изданий начал целенаправленную травлю.

Также в социальных сетях мне начали поступать угрозы. Работа такого сайта не только приводит к тому, что моя жизнь и жизнь моей семьи находится в опасности, но и способствует продолжению конфликта в Донбассе, разжигая в людях ненависть к жителям Донбасса.

Уважаемые взрослые, я не занимаюсь политикой. Я не принимаю решений о судьбах людей. Я обычный подросток, который в условиях войны пытается учиться, заниматься творчеством и спортом. И мне кажется, что и я, и мои сверстники достойны жить в мирных городах, не боясь за свои жизни, не сталкиваясь с травлей только из-за того, что взрослые что-то понапридумывали и решили, что ребенок может угрожать безопасности целой страны.

А в итоге без моего согласия и решения суда опубликовали мои персональные данные, предоставив мой адрес преступникам со всего мира. И теперь никто не сможет гарантировать, что эти люди не будут использовать их.

Поэтому я прошу у вас помощи. Как и все, я не хочу жить в постоянном страхе. А для того, чтобы не подвергать опасности жизни детей, нельзя нарушать закон».

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