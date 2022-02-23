Более 93 тысяч беженцев из Донбасса прибыли на территорию РФ

В Республиках Донбасса эвакуируют жителей автобусами и поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По данным оперативного штаба, уже более 93 тысяч беженцев прибыло на территорию РФ. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

- Сейчас одна из самых главных задач – обеспечить комфортные условия пребывания беженцев на территории Российской Федерации, - сказал Турчак.

Ранее секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что признание Донецкой и Луганской Народных Республик – историческое решение, которое положит начало хорошему взаимодействию в отрасли экономики, в вопросах развития этих территорий, социально-экономического развития, направленная прежде всего на жизнь, проживающих в ДНР и ЛНР улучшалась.

18 февраля в Донецкой и Луганской Народных Республиках из-за угрозы агрессии Украины была объявлена массовая эвакуация жителей, прежде всего женщин, детей и людей преклонного возраста.

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