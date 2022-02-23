Андрей Турчак: Это историческая дата, которая положит начало хорошему взаимодействию

Андрей Турчак. Фото: er.ru

Признание Донецкой и Луганской Народных Республик – историческое решение. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

- Эти дни наполнены символизмом. Именно сегодня, в День защитника Отечества мы вновь с вами встречаемся на донецкой земле, по прошествии этих исторических двух дней. Было принято историческое решение о признании ДНР и ЛНР. Вчера Госдума и Совет Федераций РФ ратифицировали два договора, - напомнил Турчак.

Секретаря Генсовета партии «Единая Россия» отметил, что это историческая дата.

- Которая положит начало хорошему взаимодействию в отрасли экономики, в вопросах развития этих территорий, социально-экономического развития, направленная прежде всего на жизнь, проживающих в ДНР и ЛНР улучшалась. Чтобы развивалась инфраструктура. Для кого-то это вопрос будущего, но на самом деле, если мы не будем заниматься эти, то тогда ради чего все это происходило на протяжении восьми лет. Все эти тяготы и лишения, - сказал Андрей Турчак.

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