В результате украинского обстрела в селе Паньковка поврежден жилой дом

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские военно-политическое руководство не прекращает попытки дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Сегодня в результате обстрела боевиками 79-й одшбр из СПГ-9 с позиций в районе населенного пункта Малиновое в направлении населенного пункта Паньковка, поврежден один жилой дом, - сообщил Филипоненко.

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что в настоящее время в указанный район выехала экспертная группа Представительства Республики в СЦКК.

- Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется, - сказал Иван Филипоненко.

Тем временем в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что вооруженные формирования Украины армия сосредоточила танки и другие боевые машины в прифронтовых районах Донбасса.

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