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Политика23 февраля 2022 10:30

НМ ДНР: Украинская армия сосредоточила танки и другие боевые машины в прифронтовых районах Донбасса

Ситуация в Донбассе остается напряженной
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Украинская армия сосредоточила танки и другие боевые машины в прифронтовых районах Донбасса. Фото: Фейсбук

Украинская армия сосредоточила танки и другие боевые машины в прифронтовых районах Донбасса. Фото: Фейсбук

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что вооруженные формирования Украины армия сосредоточила танки и другие боевые машины в прифронтовых районах Донбасса.

- В нарушение третьего пункта дополнительных мер боевики 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады разместили семь танков Т-64 вблизи населенного пункта Воздвиженка и две боевые бронированные машины вблизи населенного пункта Майорск, - говорится в заявлении оборонного ведомства Республики. - Боевики 53-й отдельной механизированной бригады разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 вблизи населенного пункта Новотроицкое.

Тем временем в Старомихайловке наблюдательная группа Представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВФУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ «Чекист».

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