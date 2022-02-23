Наблюдатели Представительства ДНР в СЦКК и бригада энергетиков попала под обстрел ВСУ

В прифронтовой Старомихайловке военные СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под обстрел. Фото: штаб «ООС»

Сегодня, 23 февраля, в Старомихайловке (Донецк) наблюдательная группа Представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВФУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ «Чекист».

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее украинская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии безопасности.

Пострадавших нет. Детали уточняются.

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