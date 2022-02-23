Подробности диверсии в Луганске: Взрыв склада с пиротехникой мог привести к большим жертвам среди жителей

Фрагмент взорванного столба едва не влетел в окно склада с пиротехникой. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня, 23 февраля, в 04:15 утра украинские диверсанты подорвали четыре опоры троллейбусной линии электропередачи в районе троллейбусного депо в Луганске. Об этом сообщил эксперт представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

Он рассказал, что на улице Днепровской произошла серия взрывов. Офицеры представительства ЛНР в СЦКК выехали на место происшествия.

- Было выявлено, что произошел подрыв четырех столбов – опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия. Разрушения столбов - 60-70 процентов, теперь они в аварийном состоянии. Место это находится напротив автопарка в районе автовокзала, рядом сквер. Самый ближний столб, который был подорван, - в 70 метрах от склада с пиротехническими изделиями, которые используются, когда в Луганске проходят массовые гуляния, - проинформировал Гетманский.

Диверсанты подорвали четыре опоры троллейбусной линии электропередачи. Фото: СЦКК ДНР

Представители СЦКК зафиксировали, что повреждено здание склада разлетом металлического фрагмента столба, остекление окон в автопарке.

- Если бы сдетонировали пиротехнические изделия, могли бы быть более глобальные последствия, которые могли привести к большому количеству жертв среди мирного населения, - добавил эксперт.

Напомним, что поздно вечером и в Донецке произошел сильный взрыв. Самодельное взрывное устройство было возле четырехэтажного здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе Донецка. В здании вынесло стекла на всех этажах.

Очевидно, что украинские власти этими действиями пытаются посеять панику среди жителей столиц ДНР и ЛНР.

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